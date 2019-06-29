Партия Саакашвили будет участвовать в выборах. Фото: РБК-Украина

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Верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии на отмену постановления об отказе от участия в выборах партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Движение новых сил».

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Такое решение ВСУ было принято ночью, 29 июня. Заседание суда завершилось около 1.00. Трансляция из зала суда велась на собственной странице Михаила Саакашвили в Facebook.

Фемида постановила, что Центризбирком обязан зарегистрировать партию «Движение новых сил» на внеочередных парламентских выборах, которые запланированы на 21 июля 2019 года. Решение Верховного суда обжалованию не подлежит.

Апелляционную жалобу избирательной комиссии оставить без удовлетворения, — зачитала судья.

Как известно, сначала бывший глава Одесской ОГА заявлял, что не планирует принимать активного участия во внеочередных выборах в Раду, однако впоследствии стало известно, что он возглавил избирательный список партии «Движение новых сил», которая идет в парламент.

Напомним, 25 июня Шестой апелляционный административный суд Киева принял решение, которым обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать список партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил». После этого ЦИК решила обжаловать в Верховном суде решение Шестого апелляционного админсуда.