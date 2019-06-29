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Встреча Трампа и Си Цзиньпина в Осаке. Фото: China Xinhua News в Twitter

США и КНР решили отказаться от введения новых пошлин на товары (ФОТО)

29 июн 2019, 09:21
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В торговой войне между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой взята пауза.

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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры между странами. К согласию они пришли на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке. Об этом сообщает China Xinhua News в Twitter.

Договорено, что Соединенные Штаты не будут вводить новые пошлины на товары из Китая. Конкретные вопросы будут урегулированы в ходе встречи торгово-экономических делегаций двух стран.

Ранее сообщалось, что в торговой войне Соединенных Штатов Америки и Китая будет взята пауза. Договоренность позволит отложить планы США по утверждению новых пошлин на китайскую продукцию до 25%.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина в Осаке. Фото: China Xinhua News в Twitter

Напомним, в мае США повысили пошлины на китайские товары с 10% до 25%. В июне до к Трампу обратились с призывом отменить пошлины более 600 компаний, среди которых крупнейшие мировые ритейлеры Walmart и Target.


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