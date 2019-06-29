Дональд Трамп снял санкции с Huawei. Фото: Экономическая правда

https://racurs.ua/n123747-tramp-snyal-sankcii-s-kitayskoy-kompanii-huawei-washington-post.html

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Санкции из китайской компании Huawei (Хуавей) решил снять президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

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Хозяин Белого дома после саммита G20 заявил, что американские компании смогут продолжить продавать свою продукцию Huawei. Трамп уверен, что такое сотрудничество не вредит национальной безопасности США. Об этом пишет Washington Post.

Американские компании, выпускающие продукцию, смогут продавать ее Huawei. Я дал им свое разрешение. Мне нравятся, что наши компании продают что-то другим. Наши компании были очень расстроены, но мы снимаем запрет. Если это не вредит национальной безопасности, мы позволяем им сотрудничать, — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 договорились возобновить торговые переговоры между странами. Следовательно, США не будут вводить новые пошлины на китайские товары.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп внес компанию Huawei в торговый список с ограничением деятельности. Следовательно, китайский гигант получил запрет на доступ к сервисам корпорации Google. Сервис Google Play будет доступен только на уже существующих гаджетах от Huawei. Основатель компании Жень Чжэнфэй заявил, что из-за санкций США «Хуавэй» может потерять в ближайшие два года около 30 млрд долл.

Впоследствии Huawei получила временную лицензию на работу в США, которая будет действовать до конца августа 2019 года. Это право получила не только Huawei, но и 68 связанных с ней компаний.