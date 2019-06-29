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Ракурс
Купальный сезон в Украине завтра уже более 300 жизней. Фото: Народная правда

Купальный сезон в Украине: в июне на водоемах утонули более 300 человек

29 июн 2019, 13:47
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В июне на украинских водоемах погибли более 300 человек, а с начала 2019 года утонули уже более 500 человек.

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Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение гражданами правил безопасного поведения. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве добавили, что с началом летних каникул участилась гибель детей на воде. В июне утонули 42 детей. Еще 10 несовершеннолетних удалось спасти.

В ГСЧС напомнили, что не стоит употреблять алкогольные напитки во время отдыха у водоемов. Отметили, не стоит нырять в незнакомых местах, а купаться нужно только на специально оборудованных пляжах. Родителям надо внимательно следить за детьми на пляжах.

Отдыхающим спасатели советуют не заплывать далеко и не приближаться к судам, лодок и катеров, которые проплывают вблизи них. Также необходимо следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Напомним, в апреле 2019 года в Полтавской области погиб двухлетний малыш. Ребенок утонул в ванне, которую использовали, чтобы поить скот.

Источник: Ракурс


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