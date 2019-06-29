Василий Слипак. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n123745-den-pamyati-vasiliya-slipaka-tri-goda-nazad-na-donbasse-pogib-ukrainskiy-geroy-i-izvestnyy.html

Ракурс

Сегодня — день памяти Василия Слипака, украинского героя, участника боевых действий на Донбассе и известного оперного певца.

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Он погиб 29 июня 2016 года в бою на Светлодарской дуге от пули снайпера пророссийских боевиков. На Донбассе Слипак воевал, как доброволец. Об этом сообщает сообщество Diaspora.ua в Facebook.

Василий Слипак родился во Львове 20 декабря 1974 года. В девять лет он попал в знаменитую Львовскую хоровую капеллу «Дударик». Именно там началась карьера этого певца. Он побывал с гастролями США и Канаде. Через некоторое время прибыл во Францию, где он произвел настоящий фурор на ряде конкурсов и фестивалей. А в 1997 году его приняли в Парижскую национальную оперу. В столице Франции украинец жил почти 20 лет. Он выступал на сценах самых славных театров мира, выполнил более 100 различных партий.

После начала Революции достоинства Слипак координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины, отправлял на Майдан гуманитарную помощь. После начала войны на Донбассе стал добровольцем. В 2015 году он, как доброволец, прибыл в район боевых действий. Во время вооруженных столкновений получил ранение, но выздоровев снова отбыл на фронт. Погиб он 29 июня 2016 года от пули снайпера. Героя похоронили во Львове на Лычаковском кладбище.

Василий Слипак стал первым в истории Украины добровольцем, которого посмертно наградили золотой звездой Героя. Также он — кавалер ордена «За мужество» І степени и Герой Украины. Его именем назвали большой зал Музыкальной академии Украины имени Чайковского.

Напомним, осенью 2018 года украинский фильм «Миф» о оперном певце Василие Слипаке победил среди документальных фильмов на кинофестивале Figueira Film Art.