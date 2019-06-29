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Ракурс
Василь Сліпак. Фото: 5 канал

День пам’яті Василя Сліпака: три роки тому на Донбасі загинув український герой та відомий оперний співак (ФОТО, ВІДЕО)

29 чер 2019, 13:15
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Сьогодні — день пам’яті Василя Сліпака, українського героя, учасника бойових дій на Донбасі та відомого оперного співака.

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Він загинув 29 червня 2016 року у бою на Світлодарській дузі від кулі снайпера проросійських бойовиків. На Донбасі Сліпак воював, як доброволець. Про це повідомляє спільнота Diaspora.ua у Facebook.

Василь Сліпак народився у Львові 20 грудня 1974 року. У дев’ять років він потрапив до знаменитої Львівської хорової капели «Дударик». Саме там почалася кар'єра цього співака. Він побував з гастролями США та Канаді. Через певний час прибув до Франції, де він спричинив справжній фурор на низці конкурсів та фестивалів. А у 1997 році його прийняли до Паризької національної опери. У столиці Франції українець мешкав майже 20 років. Він виступав на сценах найславніших театрів світу, виконав понад 100 різних партій.

Василь Сліпак. Фото: Facebook, Інформатор, Дніпроград

Василь Сліпак. Фото: Facebook, Інформатор, Дніпроград

Після початку Революції гідності Сліпак координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України, відправляв на Майдан гуманітарну допомогу. Після початку війни на Донбасі став добровольцем. У 2015 році він, як доброволець, прибув у район бойових дій. Під час збройних сутичок дістав поранення, але одужавши знову відбув на фронт. Загинув він 29 червня 2016 року від кулі снайпера. Героя поховали у Львові на Личаківському цвинтарі.

Василь Сліпак став першим в історії України добровольцем, якого посмертно нагороджено золотою зіркою Героя. Також він — кавалер ордена «За мужність» І ступеню та Герой України. Його іменем назвали велику залу Музичної академії України імені Чайковського.

Василь Сліпак. Фото: Facebook, Інформатор, Дніпроград

Василь Сліпак. Фото: Facebook, Інформатор, Дніпроград

Нагадаємо, восени 2018 року український фільм «Міф» про оперного співака Василя Сліпака переміг серед документальних фільмів на кінофестивалі Figueira Film Art.

Джерело: Ракурс


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