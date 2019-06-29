Василь Сліпак. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n123745-den-pam-yati-vasylya-slipaka-try-roky-tomu-na-donbasi-zagynuv-ukrayinskyy-geroy-ta-vidomyy.html

Ракурс

Сьогодні — день пам’яті Василя Сліпака, українського героя, учасника бойових дій на Донбасі та відомого оперного співака.

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Він загинув 29 червня 2016 року у бою на Світлодарській дузі від кулі снайпера проросійських бойовиків. На Донбасі Сліпак воював, як доброволець. Про це повідомляє спільнота Diaspora.ua у Facebook.

Василь Сліпак народився у Львові 20 грудня 1974 року. У дев’ять років він потрапив до знаменитої Львівської хорової капели «Дударик». Саме там почалася кар'єра цього співака. Він побував з гастролями США та Канаді. Через певний час прибув до Франції, де він спричинив справжній фурор на низці конкурсів та фестивалів. А у 1997 році його прийняли до Паризької національної опери. У столиці Франції українець мешкав майже 20 років. Він виступав на сценах найславніших театрів світу, виконав понад 100 різних партій.

Після початку Революції гідності Сліпак координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України, відправляв на Майдан гуманітарну допомогу. Після початку війни на Донбасі став добровольцем. У 2015 році він, як доброволець, прибув у район бойових дій. Під час збройних сутичок дістав поранення, але одужавши знову відбув на фронт. Загинув він 29 червня 2016 року від кулі снайпера. Героя поховали у Львові на Личаківському цвинтарі.

Василь Сліпак став першим в історії України добровольцем, якого посмертно нагороджено золотою зіркою Героя. Також він — кавалер ордена «За мужність» І ступеню та Герой України. Його іменем назвали велику залу Музичної академії України імені Чайковського.

Нагадаємо, восени 2018 року український фільм «Міф» про оперного співака Василя Сліпака переміг серед документальних фільмів на кінофестивалі Figueira Film Art.