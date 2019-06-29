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Купальний сезон в Україні завтра вже понад 300 життів. Фото: Народна правда

Купальний сезон в Україні: у червні на водоймах потонули понад 300 осіб

29 чер 2019, 13:47
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У червні на українських водоймах загинули понад 300 осіб, а з початку 2019 року потонули вже більше 500 осіб.

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Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання громадянами правил безпечної поведінки. Про це 29 червня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У відомстві додали, що з початком літніх канікул почастішала загибель дітей на воді. У червні втопилися 42 дітей. Ще 10 неповнолітніх вдалося врятувати.

У ДСНС нагадали, що не варто вживати алкогольні напої під час відпочинку біля водойм. Наголосили на тому, не варто пірнати у незнайомих місцях, а купатися треба лише на спеціально обладнаних пляжах. Батькам треба уважно стежити за дітьми на пляжах.

Відпочивальникам рятувальники радять не запливати далеко та не наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу них. Також необхідно слідкувати за штормовими попередженнями та не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Нагадаємо, в квітні 2019 року в Полтавській області загинув дворічний малюк. Дитина втопилася у ванні, яку використовували, щоб поїти худобу.

Джерело: Ракурс


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