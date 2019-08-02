Богдан назвав умови, за яких Кличко може залишитися главою КМДА. Фото: "112 Україна"

https://racurs.ua/ua/n125084-bogdan-nazvav-umovy-za-yakyh-klychko-moje-zalyshytysya-glavou-kmda.html

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Віталій Кличко, мер Києва і голова Київської державної міської адміністрації (КМДА), розповів про нові подробиці його конфлікту з керівником Офісу президента України Андрієм Богданом.

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Як розповів Кличко, в Офісі президента йому назвали умови, при дотриманні яких він може зберегти свою посаду глави КМДА. Головною умовою, озвученою Богданом, є демонстрація ефективної роботи у боротьбі з корупцією. У такому випадку Офіс президента «буде готовий піти назустріч і залишити на посаді». Про це Кличко розповів у своєму інтерв’ю «РБК-Україна».

У відповідь на це Кличко зазначив, що в КМДА працює служба внутрішнього аудиту, яка займається перевіркою всіх департаментів і структур. Мер Києва також вважає, що Богдан не володіє темою, і в якості прикладу навів заяву керівника Офісу президента про те, що КМДА платить гроші компанії «УкрРосЛізинг», і це є корупцією. Проте, за словами Кличка, гроші з комунального підприємства знімаються ім’ям України у зв’язку із заблокованими виконавчою службою рахунками.

«Пояснюючи Богдану якісь речі, я зрозумів, що він насправді не вникав у суть даної проблеми», — додав Кличко.

Також, як зазначив столичний мер, команда Зеленського робитиме все для того, щоб ініціювати дострокові місцеві вибори в Києві. І це, за його словами, є політичною боротьбою, так як Кличко не є представником партії «Слуга народу».

Нагадаємо, що раніше мер Києва звернувся до НАБУ із проханням відкрити кримінальне провадження за заявою глави Офісу президента Андрія Богдана щодо пропозиції хабара у розмірі 20 млн дол. від невідомих осіб.