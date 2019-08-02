Кличко зізнався, навіщо зустрічався з Фірташем у Відні. Фото: ICTV

https://racurs.ua/ua/n125091-klychko-ziznavsya-navischo-zustrichavsya-z-firtashem-u-vidni.html

Ракурс

Міський голова Києва Віталій Кличко розкрив деталі свого спілкування з олігархом Дмитром Фірташем перед президентськими виборами у 2014 році під час зустрічі у Відні, де були присутні Петро Порошенко та Сергій Льовочкін.

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На тій «віденській зустрічі» Кличко не підписував жодних документів, а Фірташа просив про медійну підтримку. Про це він заявив в інтерв’ю для видання «РБК-Україна».

Свою розмову з Фірташем Кличко пояснив тим, що в 2014 році йому, як політику, була необхідна медійна підтримка. При цьому він висловив нарікання, що в Україні всі ключові медіаресурси концентруються в руках кількох людей, а також зізнався, що звертався за медійною підтримкою до всіх власників великих медіаресурсів.

Також Кличко висловив жаль з приводу того, що в українській політиці медійна підтримка має велике значення і додав, що йому, як політику, доводиться спілкуватися з представниками всіх політичних сил. Але наразі, за словами Кличка, контактів із Фірташем у нього немає.

Стосовно заяви чинного глави Офісу президента Андрія Богдана про те, що на «віденській зустрічі» було підписано документ, що зобов’язує призначити Кличка главою Київської міської державної адміністрації, сам Кличко це назвав маніпуляцією.

Він пояснив, що згідно Конституції України главою КМДА президент зобов’язаний призначити людину, яка виграла вибори мера.

І пан Богдан показав указ за підписом про призначення мене головою КМДА, але «забув» показати якісь документи і підписи, про яких він стверджує, — сказав Кличко.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що мер Києва звернувся до НАБУ із проханням відкрити кримінальне провадження за заявою глави Офісу президента Андрія Богдана щодо пропозиції хабара у розмірі 20 млн дол. від невідомих осіб.