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Вибух у Владикавказі. Фото: Кавказ.Реалии

Вибух газу прогримів на підприємстві у Владикавказі, 12 осіб постраждали (ВІДЕО)

2 сер 2019, 11:38
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Потужний вибух газу призвів до потужної пожежі в цеху по обробці вовни у російському Владикавказі.

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Площа пожежі у виробничому цеху поширилася на 1 тис. 500 кв. м. Внаслідок надзвичайної події в столиці Північної Осетії постраждали 12 осіб. Про це 2 серпня повідомляє «Интерфакс» із посиланням на Головне управління Міністерства з надзвичайних справ республіки.

Госпіталізація знадобилася сімом особам. Іншим постраждалим також надали медичну допомогу. Їхній стан наразі задовільний. На місці пожежі працюють 117 осіб особового складу та 39 одиниць техніки.

Нагадаємо, 11 липня велика пожежа сталася на Північній ТЕЦ у підмосковному місті Митищі. Рятувальники повідомили про вісьмох постраждалих внаслідок надзвичайної події.


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