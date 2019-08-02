Стало відомо, у скільки обійшлося лобіювання Зеленського в США. Фото: Wiener Zeitung

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Команда Зеленського витратила на лобістів у США близько 70 тис. дол. Про це свідчать дані звіту, опублікованого лобістською компанією Signal Group Consulting LLC, яка працювала над поліпшенням іміджу Зеленського у Штатах між першим і другим туром президентських виборів в Україні.

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За даними звіту, вищезгадана компанія організовувала зустрічі представників Володимира Зеленського у Вашингтоні в період із 3 квітня по 21 травня цього року, однак склад делегації та дата її візиту не вказана. Як свідчать документи, подані лобістами до Міністерства юстиції США, за свої послуги компанія отримала гонорар у розмірі 60 тис. дол., а також кошти для відшкодування витрат у розмірі 9,3 тис. дол. Про це повідомляє «Голос Америки» із посиланням на дані опублікованого звіту, доступного для перегляду в мережі.

У документі чітко зазначено, що контракт, підписаний 3 квітня 2019 року, було укладено між Signal Group Consulting LLC і «Володимиром Зеленським — Слугою народу» за посередництва Маркуса Коена з метою «підняти імідж Володимира Зеленського в США».

Так, серед дій в інтересах Зеленського вказано спілкування лобістів із офісами сенаторів, конгресменів, Держдепартаментом, мозковими центрами тощо.

Зазначимо, що під час президентських виборів на офіційній сторінці у Facebook команда Зеленського опублікувала повідомлення, де категорично заперечувала залучення лобістських компаній або агентств до організації візиту Зеленського в США. Інформацію про це команда президента назвала «черговою хвилею дезінформації».

Нагадаємо, що раніше Зеленському надійшло запрошення щодо візиту до США від очільника Білого дому Дональда Трампа. Це підтвердив представник Держдепартаменту Сполучених Штатів із питань України Курт Волкер.