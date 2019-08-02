Київський метрополітен закрив одразу три центральні станції. Фото: budport.com.ua

https://racurs.ua/ua/n125088-kyyivskyy-metropoliten-zakryv-odrazu-try-centralni-stanciyi.html

Ракурс

Метро в Києві 2 серпня працює з обмеженнями: закрито одразу три центральні станції, дві з яких — пересадкові.

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Збій у русі торкнувся Святошинсько-Броварської (червоної) лінії метро, повідомляє прес-центр Київського метрополітену.

На входи і виходи закрито станції «Хрещатик», «Театральна» та «Університет». Також у мережі повідомлялося про обмеження на станціях «Майдан Незалежності» й «Театральна»

Рух по червоній лінії організовано від станції «Академмістечко» до «Вокзальної» та від «Арсенальної» до «Лісової», — уточнили у компанії.

Користувачі соцмереж обурені і не розуміють, що відбувається. За їхньою інформацією, потяги метро на вказаних ділянках Святошинсько-Броварській лінії рухаються з інтервалом у 10 хвилин.

За попередніми даними, на станції «Хрещатик» згорів пульт електричної централізації.

Близько 11.20 рух червоною лінією метрополітену було відновлено.