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Київський метрополітен закрив одразу три центральні станції. Фото: budport.com.ua

Київський метрополітен закрив одразу три центральні станції

2 сер 2019, 11:10
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Метро в Києві 2 серпня працює з обмеженнями: закрито одразу три центральні станції, дві з яких — пересадкові.

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Збій у русі торкнувся Святошинсько-Броварської (червоної) лінії метро, повідомляє прес-центр Київського метрополітену.

На входи і виходи закрито станції «Хрещатик», «Театральна» та «Університет». Також у мережі повідомлялося про обмеження на станціях «Майдан Незалежності» й «Театральна»

Рух по червоній лінії організовано від станції «Академмістечко» до «Вокзальної» та від «Арсенальної» до «Лісової», — уточнили у компанії.

Користувачі соцмереж обурені і не розуміють, що відбувається. За їхньою інформацією, потяги метро на вказаних ділянках Святошинсько-Броварській лінії рухаються з інтервалом у 10 хвилин.

Киевский метрополитен закрыл сразу три центральные станции. Скриншот из Facebook

Киевский метрополитен закрыл сразу три центральные станции. Скриншот из Facebook

За попередніми даними, на станції «Хрещатик» згорів пульт електричної централізації.

Близько 11.20 рух червоною лінією метрополітену було відновлено.

Джерело: Ракурс


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