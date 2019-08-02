Киевский метрополитен закрыл сразу три центральные станции. Фото: budport.com.ua

https://racurs.ua/n125088-kievskiy-metropoliten-zakryl-srazu-tri-centralnye-stancii.html

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Метро в Киеве 2 августа работает с ограничениями: закрыты сразу три центральные станции, две из которых — пересадочные.

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Сбой в движении коснулся Святошинско-Броварской (красной) линии метро, сообщает пресс-центр Киевского метрополитена.

На входы и выходы закрыты станции «Крещатик», «Театральная» и «Университет». Также в сети сообщалось об ограничениях на станциях «Майдан Независимости» и «Театральная»

Движение по красной линии организовано от станции «Академгородок» до «Вокзальной» и от «Арсенальной» до «Лесной», — уточнили в компании.

Пользователи соцсетей возмущены и не понимают, что происходит. По их информации, поезда метро на указанных участках Святошинско-Броварской линии движутся с интервалом в 10 минут.

По предварительным данным, на станции «Крещатик» сгорел пульт электрической централизации.

Около 11.20 движение по красной линии метрополитена было возобновлено.