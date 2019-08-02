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Ракурс
Киевский метрополитен закрыл сразу три центральные станции. Фото: budport.com.ua

Киевский метрополитен закрыл сразу три центральные станции

2 авг 2019, 11:10
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Метро в Киеве 2 августа работает с ограничениями: закрыты сразу три центральные станции, две из которых — пересадочные.

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Сбой в движении коснулся Святошинско-Броварской (красной) линии метро, сообщает пресс-центр Киевского метрополитена.

На входы и выходы закрыты станции «Крещатик», «Театральная» и «Университет». Также в сети сообщалось об ограничениях на станциях «Майдан Независимости» и «Театральная»

Движение по красной линии организовано от станции «Академгородок» до «Вокзальной» и от «Арсенальной» до «Лесной», — уточнили в компании.

Пользователи соцсетей возмущены и не понимают, что происходит. По их информации, поезда метро на указанных участках Святошинско-Броварской линии движутся с интервалом в 10 минут.

Киевский метрополитен закрыл сразу три центральные станции. Скриншот из Facebook

Киевский метрополитен закрыл сразу три центральные станции. Скриншот из Facebook

По предварительным данным, на станции «Крещатик» сгорел пульт электрической централизации.

Около 11.20 движение по красной линии метрополитена было возобновлено.

Источник: Ракурс


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