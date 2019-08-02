Киевский метрополитен закрыл сразу три центральные станции

Киевский метрополитен закрыл сразу три центральные станцииhttps://racurs.ua/n125088-kievskiy-metropoliten-zakryl-srazu-tri-centralnye-stancii.htmlРакурс
Метро в Киеве 2 августа работает с ограничениями: закрыты сразу три центральные станции, две из которых — пересадочные.
Сбой в движении коснулся Святошинско-Броварской (красной) линии метро, сообщает пресс-центр Киевского метрополитена.
На входы и выходы закрыты станции «Крещатик», «Театральная» и «Университет». Также в сети сообщалось об ограничениях на станциях «Майдан Независимости» и «Театральная»
Движение по красной линии организовано от станции «Академгородок» до «Вокзальной» и от «Арсенальной» до «Лесной», — уточнили в компании.
Пользователи соцсетей возмущены и не понимают, что происходит. По их информации, поезда метро на указанных участках Святошинско-Броварской линии движутся с интервалом в 10 минут.
По предварительным данным, на станции «Крещатик» сгорел пульт электрической централизации.
Около 11.20 движение по красной линии метрополитена было возобновлено.