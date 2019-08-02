Пограничники Украины. Фото: ГПСУ

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Государственная пограничная служба Украины недополучила финансирование на сумму 938 млн грн.

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Ситуация с финансированием пограничного ведомства катастрофическая и уже привела к повышению социальной напряженности среди сотрудников службы. Об этом 2 августа председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил в интервью «BBC Україна».

По его словам, сейчас долги по невыплате пограничникам денежной помощи на оздоровление, которые накопились, составляют 291,4 млн грн. Эту помощь бойцы ГПСУ не получают с марта.

Руководитель Госпогранслужбы отметил, что есть проблемы с обеспечением горюче-смазочными материалами. Дейнеко заявил, что по сравнению с латвийскими пограничниками украинские обеспечены в 4−5 раз хуже.

Дейнеко отметил, что глава Министерства обороны Степан Полторак дважды поднимал вознаграждение бойцам армии за участие в Операции объединенных сил. По его словам, на линии соприкосновения бойцы ВСУ получают ежемесячную доплату в 17 тысяч. грн. Пограничники получают 10 тыс грн. На второй линии армейцы получают 6 тыс. 500 грн, а пограничники — 4 тыс. 500 грн.

Напомним, 13 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Госпогранслужбы Сергея Дейнека, который в 2014 году во время начала российской агрессии на Донбассе руководил Луганским пограничным отрядом. Во время боевых действий на востоке Украины получил ранение.