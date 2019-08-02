Прикордонники України. Фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n125087-kerivnyk-dpsu-nedofinansuvannya-prykordonnykiv-syagaie-1-mlrd-grn.html

Ракурс

Державна прикордонна служба України недоотримала фінансування на суму 938 млн грн.

Loading...

Ситуація з фінансуванням прикордонного відомства катастрофічна й вже призвела до підвищення соціальної напруженості серед співробітників служби. Про це 2 серпня голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив в інтерв’ю «BBC Україна».

За його словами, наразі борги щодо невиплати прикордонникам грошової допомоги на оздоровлення, які накопичилися, становлять 291,4 млн грн. Цю допомога бійці ДПСУ не отримують з березня.

Керівник Держприкордонслужби наголосив, що є проблеми з забезпеченням пально-мастильними матеріалами. Дейнеко заявив, порівняно з латвійськими прикордонниками українські забезпечені в 4−5 разів гірше.

Дейнеко наголосив, що глава Міністерства оборони Степан Полторак двічі піднімав винагороду бійцям армії за участь в Операції об'єднаних сил. За його словами, на лінії зіткнення бійці ЗСУ отримують щомісячну доплату в 17 тис. грн. Прикордонники отримують 10 тис грн. На другій лінії армійці отримують 6 тис. 500 грн, а прикордонник — 4 тис. 500 грн.

Нагадаємо, 13 червня президент України Володимир Зеленський призначив очільником Держприкордонслужби Сергія Дейнека, який у 2014 році під час початку російської агресії на Донбасі керував Луганським прикордонним загоном. Під час бойових дій на сході України отримав поранення.