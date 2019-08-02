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Ракурс
Годинник Джонсона почав рахувати зворотний час до Brexit. Фото: Wikipedia

Годинник Джонсона почав рахувати зворотний час до Brexit (ФОТО)

2 сер 2019, 10:59
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Новий прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон встановив в особистому кабінеті електронний годинник, що рахує зворотний час до виходу країни з Європейського Союзу.

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Це сталося після того, як Джонсон збільшив витрати на Nox Dex Brexit до 6 млрд фунтів стерлінгів, інформує Mirror.

На цифровому годиннику в чотирьох віконцях є великі червоні цифри, які видно здалеку. На табло висвічується кількість днів, годин, хвилин і секунд, що залишилися до 23.00 31 жовтня за британським часом, коли має настати Brexit.

Годинник оплачений коштами Консервативної партії, в інтернеті подібна модель продається за 587 фунтів стерлінгів.

До кабінету Джонсона годинник доставили вчора, за 91 день до того, як він заявив, що Британія покине ЄС — «зробимо це або помремо». Це вже другий такий годинник, бо ще один встановили у штаб-квартирі Консервативної партії, де його презентував голова партії «Торі» Джеймс Клеверлі.

Годинник Джонсона почав рахувати зворотний час до Brexit. Фото: twitter.com/Conservatives

Раніше «Ракурс» повідомляв, що президент США Дональд Трамп радить Великій Британії відмовитися від виплати Брюсселю за Brexit 39 млрд фунтів стерлінгів та вийти з ЄС без угоди у випадку, якщо Євросоюз не виконає умов Лондона.


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