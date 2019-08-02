Годинник Джонсона почав рахувати зворотний час до Brexit. Фото: Wikipedia

https://racurs.ua/ua/n125086-godynnyk-djonsona-pochav-rahuvaty-zvorotnyy-chas-do-brexit-foto.html

Ракурс

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон встановив в особистому кабінеті електронний годинник, що рахує зворотний час до виходу країни з Європейського Союзу.

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Це сталося після того, як Джонсон збільшив витрати на Nox Dex Brexit до 6 млрд фунтів стерлінгів, інформує Mirror.

На цифровому годиннику в чотирьох віконцях є великі червоні цифри, які видно здалеку. На табло висвічується кількість днів, годин, хвилин і секунд, що залишилися до 23.00 31 жовтня за британським часом, коли має настати Brexit.

Годинник оплачений коштами Консервативної партії, в інтернеті подібна модель продається за 587 фунтів стерлінгів.

До кабінету Джонсона годинник доставили вчора, за 91 день до того, як він заявив, що Британія покине ЄС — «зробимо це або помремо». Це вже другий такий годинник, бо ще один встановили у штаб-квартирі Консервативної партії, де його презентував голова партії «Торі» Джеймс Клеверлі.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що президент США Дональд Трамп радить Великій Британії відмовитися від виплати Брюсселю за Brexit 39 млрд фунтів стерлінгів та вийти з ЄС без угоди у випадку, якщо Євросоюз не виконає умов Лондона.