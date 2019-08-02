Часы Джонсона начали отсчитывать время до Brexit. Фото: Wikipedia

https://racurs.ua/n125086-chasy-djonsona-nachali-schitat-obratnoe-vremya-do-brexit-foto.html

Ракурс

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в личном кабинете электронные часы, которые отсчитывают обратное время до выхода страны из Европейского Союза.

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Это произошло после того, как Джонсон увеличил расходы на Nox Dex Brexit до 6 млрд фунтов стерлингов, сообщает Mirror.

На цифровых часах в четырех окошках есть большие красные цифры, которые видны издалека. На табло высвечивается количество дней, часов, минут и секунд, оставшихся до 23.00 31 октября по британскому времени, когда должен наступить Brexit.

Часы оплачены за счет средств Консервативной партии, в интернете подобная модель продается за 587 фунтов стерлингов.

В кабинет Джонсона эти часы доставили вчера, за 91 день до того, как он заявил, что Великобритания покинет ЕС — «сделаем это или умрем».

Это уже вторые такие часы, так как еще одни установили в штаб-квартире Консервативной партии, где их презентовал глава партии «Тори» Джеймс Клеверли.

Ранее «Ракурс» сообщал, что президент США Дональд Трамп советует Великобритании отказаться от выплаты Брюсселю за Brexit (Брекзит) 39 млрд фунтов стерлингов и выйти из ЕС без соглашения в случае, если Евросоюз не выполнит условия Лондона.