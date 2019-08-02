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Ракурс
Часы Джонсона начали отсчитывать время до Brexit. Фото: Wikipedia

Часы Джонсона начали отсчитывать время до Brexit (ФОТО)

2 авг 2019, 10:59
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Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в личном кабинете электронные часы, которые отсчитывают обратное время до выхода страны из Европейского Союза.

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Это произошло после того, как Джонсон увеличил расходы на Nox Dex Brexit до 6 млрд фунтов стерлингов, сообщает Mirror.

На цифровых часах в четырех окошках есть большие красные цифры, которые видны издалека. На табло высвечивается количество дней, часов, минут и секунд, оставшихся до 23.00 31 октября по британскому времени, когда должен наступить Brexit.

Часы оплачены за счет средств Консервативной партии, в интернете подобная модель продается за 587 фунтов стерлингов.

В кабинет Джонсона эти часы доставили вчера, за 91 день до того, как он заявил, что Великобритания покинет ЕС — «сделаем это или умрем».

Это уже вторые такие часы, так как еще одни установили в штаб-квартире Консервативной партии, где их презентовал глава партии «Тори» Джеймс Клеверли.

Часы Джонсона начали считать обратное время до Brexit. Фото: twitter.com/Conservatives

Ранее «Ракурс» сообщал, что президент США Дональд Трамп советует Великобритании отказаться от выплаты Брюсселю за Brexit (Брекзит) 39 млрд фунтов стерлингов и выйти из ЕС без соглашения в случае, если Евросоюз не выполнит условия Лондона.


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