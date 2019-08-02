Стало известно, во сколько обошлось лоббирование Зеленского в США. Фото: Wiener Zeitung

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Команда Зеленского потратила на лоббистов в США около 70 тыс. долл. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного лоббистской компанией Signal Group Consulting LLC, которая работала над улучшением имиджа Зеленского в Штатах между первым и вторым туром президентских выборов в Украине.

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По данным отчета, вышеупомянутая компания организовывала встречи представителей Владимира Зеленского в Вашингтоне в период с 3 апреля до 21 мая этого года, однако состав делегации и дата их визита не указана. Как свидетельствуют документы, поданные лоббистами в Министерство юстиции США, за свои услуги компания получила гонорар в размере 60 тыс. долл., а также средства для возмещения расходов в размере 9,3 тыс. долл. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на данные опубликованного отчета, доступного для просмотра в сети.

В документе четко указано, что контракт, подписанный 3 апреля 2019 года, был заключен между Signal Group Consulting LLC и «Владимиром Зеленским — Слугой народа» при посредничестве Маркуса Коэна с целью «поднять имидж Владимира Зеленского в США».

Так, среди действий в интересах Зеленского отмечено общение лоббистов с офисами сенаторов, конгрессменов, Госдепартаментом, мозговыми центрами и прочее.

Отметим, что во время президентских выборов на официальной странице в Facebook команда Зеленского опубликовала сообщение, где категорически отрицала привлечение лоббистских компаний или агентств к организации визита Зеленского в США. Информацию об этом команда президента назвала «очередной волной дезинформации».

Напомним, что ранее Зеленскому поступило приглашение о визите в США от глава Белого дома Дональда Трампа. Это подтвердил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер.