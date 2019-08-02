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Взрыв во Владикавказе. Фото: Кавказ.Реалии

Взрыв газа прогремел на предприятии во Владикавказе, 12 человек пострадали (ВИДЕО)

2 авг 2019, 11:38
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Мощный взрыв газа привел к мощному пожару в цеху по обработке шерсти в российском Владикавказе.

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Площадь пожара в производственном цеху распространилась на 1 тыс. 500 кв. м. В результате чрезвычайного происшествия в столице Северной Осетии пострадали 12 человек. Об этом 2 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Главное управление Министерства чрезвычайных дел республики.

Госпитализация понадобилась семи лицам. Другим пострадавшим также оказали медицинскую помощь. Их состояние сейчас удовлетворительное. На месте пожара работают 117 человек личного состава и 39 единиц техники.

Напомним, 11 июля крупный пожар произошел на Северной ТЭЦ в подмосковном городе Мытищи. Спасатели сообщили о восьми пострадавших в результате чрезвычайного происшествия.


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