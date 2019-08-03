Андрей Богдан, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n125145-bogdan-komande-zelenskogo-smi-ne-nujny-chtoby-obschatsya-s-obschestvom-video.html

Ракурс

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, отвечая на вопрос журналистов о вероятном подрыв доверия к СМИ в обществе из-за резонансной ситуации по поводу его якобы заявления об увольнении, заявил, что команде Владимира Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.

Loading...

Об этом сообщает издание «Лига.Новосты».

Богдан заметил, что это не шутка, он действительно написал такое заявление.

Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как показала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов, — заявил Богдан, находясь сегодня в Трускавце (Львовская область).

Отмечается, что общаясь с журналисткой «Радіо Свобода», Богдан позволил себе ее обнять. В результате женщина была вынуждена попросить чиновника прекратить это.

Напомним, 1 августа ряд СМИ распространили сообщение о полученной от своих источников в Офисе президента информации о якобы написанном Богданом заявлении об увольнении. Однако впоследствии эти сообщения были опровергнуты.

Впрочем, на следующий день Зеленский заявил, что Богдан действительно написал такое заявление, но президент его не подписывал.