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Андрей Богдан, фото: «Главком»

Богдан: команде Зеленского СМИ не нужны, чтобы общаться с обществом (ВИДЕО)

3 авг 2019, 18:59
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Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, отвечая на вопрос журналистов о вероятном подрыв доверия к СМИ в обществе из-за резонансной ситуации по поводу его якобы заявления об увольнении, заявил, что команде Владимира Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.

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Об этом сообщает издание «Лига.Новосты».

Богдан заметил, что это не шутка, он действительно написал такое заявление.

Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как показала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов, — заявил Богдан, находясь сегодня в Трускавце (Львовская область).

Отмечается, что общаясь с журналисткой «Радіо Свобода», Богдан позволил себе ее обнять. В результате женщина была вынуждена попросить чиновника прекратить это.

Напомним, 1 августа ряд СМИ распространили сообщение о полученной от своих источников в Офисе президента информации о якобы написанном Богданом заявлении об увольнении. Однако впоследствии эти сообщения были опровергнуты.

Впрочем, на следующий день Зеленский заявил, что Богдан действительно написал такое заявление, но президент его не подписывал.


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