Мох, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n125144-uchenye-ustanovili-geny-kotorye-pozvolili-rasteniyam-pokorit-poverhnost-zemli.html

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Гены, которые позволили растениям завоевывать поверхность континентов Земли, были определены исследователями из Бристольского университета (Великобритания).

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Мутация генов 450 млн лет назад позволила растениям начать выращивать побеги, листья и почки, сообщает пресс-служба Бристольского университета со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Current Biology.

За полмиллиарда лет эволюции растения из крошечных и простых форм превратились в разнообразные и сложные сорта, которые сегодня изобилуют на Земле и могут достигать высоты до 100 м, отмечают исследователи.

Используя передовые научные методы, ученые исследовали репродуктивные структуры на кончиках небольших стеблей мха. Мхи, которые являются отправной точкой для эволюции растений, выращиваются вверх новыми клетками, которые образуются в середине ствола. Несмотря на различные закономерности роста, подобные гены отвечают за продление стеблей мхов и растений с более сложными побегами.

Генная мутация позволила растениям задерживать воспроизведения и перемещать новые клетки вниз от кончиков побегов. Этим был проложен путь к диверсификации растений.

Отказ от детерминантного роста была необходимым условием для диверсификации доминирующих сегодня на планете сосудистых растений, — отмечают ученые.

Исследование помогло ученым установить, как зарождался механизм развития побегов, когда растения впервые появились на суше. Теперь исследователи предполагают, что изменение времени и места активности генов вызвало появление различных форм побегов.

Сравнивая наши новые находки из мха с предыдущими, мы видим, что ранее существующая генетическая сеть была переработана, чтобы позволить системам стеблевания возникнуть в процессе эволюции растений, — подчеркивают ученые.

Это открытие способствует лучшему пониманию того, как гены регулируют форму растений, что может помочь усилиям по проектированию форм и повышению урожайности будущих культур, отмечают исследователи.

Напомним, недавно ученые установили, что изменения климата приводят к утолщению листьев на растениях.