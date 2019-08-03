Мох, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n125144-ucheni-vstanovyly-geny-yaki-dozvolyly-roslynam-pidkoryty-poverhnu-zemli.html

Ракурс

Гени, які дозволили рослинам завойовувати поверхню континентів Землі, були визначені дослідниками з Брістольського університету (Велика Британія).

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Мутація генів 450 млн років тому дозволила рослинам почати вирощувати пагони, листя і бруньки, повідомляє прес-служба Брістольського університету з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Current Biology.

За півмільярда років еволюції рослини з крихітних і простих форм перетворилися в різноманітні і складні сорти, які сьогодні рясніють на Землі і можуть досягати висоти до 100 м, наголошують дослідники.

Використовуючи передові наукові методи, учені досліджували репродуктивні структури на кінчиках невеликих стебел мохів. Мохи, які є відправною точкою для еволюції рослин, вирощуються вгору новими клітинами, що утворюються в середині стовбура. Попри різні закономірності росту, подібні гени відповідають за подовження стебел мохів і рослин з більш складними пагонами.

Генна мутація дозволила рослинам затримувати відтворення і переміщати нові клітини вниз від кінчиків пагонів. Цим було прокладено шлях до диверсифікації рослин.

Відмова від детермінантного росту була необхідною умовою для диверсифікації домінуючих сьогодні на планеті судинних рослин, — наголошують учені.

Дослідження допомогло вченим встановити, як зароджувався механізм розвитку пагонів, коли рослини вперше з’явилися на суші. Тепер дослідники припускають, що зміна часу і місця активності генів викликала появу різноманітних форм пагонів.

Порівнюючи наші нові знахідки з моху з попередніми, ми бачимо, що раніше існуюча генетична мережа була перероблена, щоб дозволити системам пагонування виникнути в процесі еволюції рослин, — наголошують учені.

Це відкриття сприяє кращому розумінню того, як гени регулюють форму рослин, що може допомогти зусиллям з проектування форм і підвищенню врожайності майбутніх культур, зазначають дослідники.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що зміни клімату призводять до потовщення листя на рослинах.