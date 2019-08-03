Експонати музею «Становлення української нації», фото: музей «Становлення української нації»

https://racurs.ua/ua/n125143-unikalnyy-muzey-z-realistychnymy-figuramy-ukrayinskyh-istorychnyh-diyachiv-vidkryvsya-u-kyievi.html

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У Києві сьогодні відкрився унікальний музей «Становлення української нації», експонатами котрого є реалістичні фігури відомих діячів української історії з різних епох та сфер життя.

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Загалом у музеї є фігури понад 100 історичних діячів. Відвідувачі можуть побачити 25 сюжетних композицій з ними. Вони охоплюють період від Княгині Ольги до наших днів. Про це повідомляє «Телеканал 24».

Зазначається, що ці фігури виготовлені не з воску, а з більш сучасного матеріалу — кібершкіри.

Деякі з експонатів навіть розмовляють. Так, фігура Володимира Великого запитує у відвідувачів, чи вони хрещені, а «Степан Бандера» говорить «Слава Україні!».

Представлені у музеї і діячі сучасної української культури — в одній із зал можна побачити фігури Джамали. Олега Скрипки та Кузьми.

Усі експозиції зроблені на підставі історичних досліджень, підтверджених істориками, археологами та іншими вченими, — зазначається на сторінці музею в соціальній мережі Фейсбук.

Графік роботи музею: з 9.00 до 20.00 без вихідних. Продаж квитків триває до 19.00.

Нагадаємо, на початку липня в Києві на території Національного музею історії України відкрився «Музей виборчого трешу». Він діятиме до 10 серпня. Експонатами цього музею є одіозні приклади чорного піару та засобів підкупу виборців.