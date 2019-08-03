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Экспонаты музея «Становление украинской нации», фото: музей «Становление украинской нации»
Уникальный музей с реалистичными фигурами украинских исторических деятелей открылся в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n125143-unikalnyy-muzey-s-realistichnymi-figurami-ukrainskih-istoricheskih-deyateley-otkrylsya-v-kieve.htmlРакурс
В Киеве сегодня открылся уникальный музей «Становление украинской нации», экспонатами которого являются реалистичные фигуры известных деятелей украинской истории из разных эпох и сфер жизни.
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Всего в музее есть фигуры более 100 исторических деятелей. Посетители могут увидеть 25 сюжетных композиций с ними. Они охватывают период от Княгини Ольги до наших дней. Об этом сообщает «Телеканал 24».
Отмечается, что эти фигуры изготовлены не из воска, а из более современного материала — киберкожи.
Некоторые из экспонатов даже разговаривают. Так, фигура Владимира Великого спрашивает у посетителей, крещены ли они, а «Степан Бандера» говорит «Слава Украине!».
Представленные в музее и деятели современной украинской культуры — в одном из залов можно увидеть фигуры Джамалы. Олега Скрипки и Кузьмы.
Все экспозиции сделаны на основании исторических исследований, подтвержденных историками, археологами и другими учеными, — отмечается на странице музея в социальной сети Фейсбук.
График работы музея: с 9.00 до 20.00 без выходных. Продажа билетов происходит до 19.00.
Напомним, в начале июля в Киеве на территории Национального музея истории Украины открылся «Музей избирательного трэша». Он будет действовать до 10 августа. Экспонатами этого музея являются одиозные примеры черного пиара и средств подкупа избирателей.
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