Последствия непогоды, фото: «Думская»

https://racurs.ua/n125142-silnyy-liven-i-smerch-odessa-stradaet-ot-nepogody-foto.html

Ракурс

Сегодня Одессу накрыл мощный ливень.

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Вероятно, он стал следствием циклона, который пришел из Румынии, сообщает издание «Думская».

Непогода затопила ряд районов города. Так, на Карантинном спуске в центре города мощный поток воды снес около десятка припаркованных автомобилей, сорвал асфальтовое покрытие и повредил ливневый коллектор.

Кроме того, затоплены дорога на Черноморку, улица Балковская, на Пересыпи смыло люки и ливневую канализацию. Также частично затоплены улицы Большая Арнаутская и Среднефонтанская.

Отмечается, что из-за затопления на проспекте Небесной сотни троллейбус № 12 частично изменил свой маршрут. Также не работают трамвайные маршруты № 20 и № 22, а движение маршрутов № 1 и № 7 изменено.

Синоптики отмечают, что апогей непогоды ожидается 4 августа после полуночи, однако плохая погода сохранится на протяжении всех выходных.

Кроме сильного ливня, в регионе сегодня был замечен достаточно мощный смерч. Это стихийное явление сняли фермеры, которые работали на полях возле Одессы.

Напомним, в конце июля центр города Ровно затопило после неожиданного обильного ливня с градом.