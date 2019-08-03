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Последствия непогоды, фото: «Думская»
Сильный ливень и смерч: Одесса страдает от непогоды (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n125142-silnyy-liven-i-smerch-odessa-stradaet-ot-nepogody-foto.htmlРакурс
Сегодня Одессу накрыл мощный ливень.
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Вероятно, он стал следствием циклона, который пришел из Румынии, сообщает издание «Думская».
Непогода затопила ряд районов города. Так, на Карантинном спуске в центре города мощный поток воды снес около десятка припаркованных автомобилей, сорвал асфальтовое покрытие и повредил ливневый коллектор.
Кроме того, затоплены дорога на Черноморку, улица Балковская, на Пересыпи смыло люки и ливневую канализацию. Также частично затоплены улицы Большая Арнаутская и Среднефонтанская.
Отмечается, что из-за затопления на проспекте Небесной сотни троллейбус № 12 частично изменил свой маршрут. Также не работают трамвайные маршруты № 20 и № 22, а движение маршрутов № 1 и № 7 изменено.
Синоптики отмечают, что апогей непогоды ожидается 4 августа после полуночи, однако плохая погода сохранится на протяжении всех выходных.
Кроме сильного ливня, в регионе сегодня был замечен достаточно мощный смерч. Это стихийное явление сняли фермеры, которые работали на полях возле Одессы.
Напомним, в конце июля центр города Ровно затопило после неожиданного обильного ливня с градом.
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