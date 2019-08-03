Наслідки негоди, фото: «Думская»

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Ракурс

Сьогодні Одесу накрила потужна злива.

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Ймовірно, вона стала наслідком циклону, котрий прийшов з Румунії, повідомляє видання «Думская».

Негода затопила низку районів міста. Так, на Карантинному спуску в центрі міста потужний потік води зніс близько десятка припаркованих автомобілів, зірвав асфальтове покриття і пошкодив зливовий колектор.

Крім того, затоплено дорогу на Чорноморку, вулицю Балківську, на Пересипі змило люки і дощову каналізацію. Також частково затоплені вулиці Велика Арнаутська і Середньофонтанська.

Зазначається, що через затоплення на проспекті Небесної сотні тролейбус № 12 частково змінив свій маршрут. Також не працюють трамвайні маршрути № 20 і № 22, а рух маршрутів № 1 та № 7 змінено.

Синоптики зазначають, що апогей негоди очікується 4 серпня після півночі, однак погана погода зберігатиметься впродовж усіх вихідних.

Окрім сильної зливи, в регіоні сьогодні було помічено досить потужний смерч. Це природне явище зафільмували фермери, котрі працювали на полях неподалік Одеси.

Нагадаємо, наприкінці липня центр міста Рівне затопило після несподіваної рясної зливи з градом.