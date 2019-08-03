Види тварин не встигають адаптуватися до змін клімату

https://racurs.ua/ua/n125141-tvaryny-ne-vstygaut-adaptuvatysya-do-zmin-klimatu-ucheni.html

Ракурс

Потепління клімату випереджає здатність птахів та інших видів тварин пристосовуватися до умов, що змінюються. Такого висновку нещодавно дійшла міжнародна група з понад 60 вчених, котрі проаналізували низку наукових робіт з цієї тематики, повідомляє прес-служба Університету Айови (США).

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Учені визначили відповідні дані в науковій літературі, що стосується змін клімату та можливих змін ознак, які трапляються серед видів тварин. Згодом дослідники оцінили, чи пов’язані спостережувані в тварин зміни з бажаними результатами, такими як вища виживаність або збільшена кількість потомства.

Дослідники встановили, що тварини можуть реагувати на зміну клімату, однак такі реакції, як правило, не дозволяють видам справлятися зі швидкими темпами підвищення температури.

Загальна картина полягає в тому, що клімат вже змінюється. Ми це знаємо, — наголошують дослідники. — Ми також знаємо, що багато організмів реагують на мінливі кліматичні умови. Ми з’ясували, що, хоча ці види адаптуються, це відбувається недостатньо швидко.

Види реагують на зміни клімату, змінюючи терміни важливих біологічних процесів, таких як сплячка, розмноження та міграція. Дослідження виявило, що ці зміни відбувалися частіше в помірних регіонах, де біологічні процеси були зміщені на більш ранні дати, ніж у минулі часи. У видів також можуть спостерігатися зміни морфологічних ознак, таких як розмір тіла та маса.

Дослідники порівняли швидкість реакції на зміну клімату з тим, як повинні були б змінюватися характеристики, щоб точно відслідковувати зміну клімату. Це порівняння показало, що популяції, що зазнають адаптивних змін, недостатньо швидко пристосовуються, щоб гарантувати довгострокову стійкість.

Так, одним із проаналізованих видів були розписані черепахи (Chrysemys picta), що мешкають у Північній Америці на річці Міссісіпі. За словами вчених, у цих тварин також були виявлені несприятливі закономірності, характерні для цього дослідження, однак характерне для черепах довголіття здатне замаскувати негативні тенденції.

Оскільки розписані черепахи можуть прожити десятиліття, може здатися, що їхні популяції успішно адаптуються до нових умов навколишнього середовища, викликаним зміною клімату. Однак зміна клімату може привести до скорочення чисельності популяції черепах, що може загрожувати існуванню їх наступних поколінь.

Окремі черепахи живуть так довго, що цілком можливо, що в нас будуть популяції, які будуть функціонально вимерлими і не зможуть залишити досить потомства, щоб продовжувати існувати в довгостроковій перспективі, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, що глобальне потепління змушує десятки видів тварин у Європі переселятися.