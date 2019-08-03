Виды животных не успевают адаптироваться к изменениям климата

https://racurs.ua/n125141-jivotnye-ne-uspevaut-adaptirovatsya-k-izmeneniyam-klimata-uchenye.html

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Потепление климата опережает способность птиц и других видов животных приспосабливаться к изменяющимся условиям. К такому выводу недавно пришла международная группа из более чем 60 ученых, которые проанализировали ряд научных работ по этой тематике, сообщает пресс-служба Университета Айовы (США).

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Ученые определили соответствующие данные в научной литературе, касающейся изменений климата и возможных изменений признаков, которые встречаются среди видов животных. Затем исследователи оценили, связаны ли наблюдаемые у животных изменения с желаемыми результатами, такими как более высокая выживаемость или увеличение количества потомства.

Исследователи установили, что животные могут реагировать на изменение климата, однако такие реакции, как правило, не позволяют видам справляться с быстрыми темпами повышения температуры.

Общая картина состоит в том, что климат уже меняется. Мы это знаем, — отмечают исследователи. — Мы также знаем, что многие организмы реагируют на меняющиеся климатические условия. Мы выяснили, что, хотя эти виды адаптируются, это происходит недостаточно быстро.

Виды реагируют на изменения климата, изменяя сроки важных биологических процессов, таких как спячка, размножение и миграция. Исследование показало, что эти изменения происходили чаще в умеренных регионах, где биологические процессы были смещены на более ранние даты, чем в прежние времена. У видов также могут наблюдаться изменения морфологических признаков, таких как размер тела и масса.

Исследователи сравнили скорость реакции на изменение климата с тем, как должны были бы меняться характеристики, чтобы точно отслеживать изменения климата. Это сравнение показало, что популяции, претерпевающие адаптивные изменения, недостаточно быстро приспосабливаются, чтобы гарантировать долгосрочную устойчивость.

Так, одним из проанализированных видов были расписные черепахи (Chrysemys picta), обитающие в Северной Америке на реке Миссисипи. По словам ученых, у этих животных также были обнаружены неблагоприятные закономерности, характерные для этого исследования, однако характерное для черепах долголетие способно замаскировать негативные тенденции.

Поскольку расписные черепахи могут прожить десятилетия, может показаться, что их популяции успешно адаптируются к новым условиям окружающей среды, вызванным изменением климата. Однако изменение климата может привести к сокращению численности популяции черепах, что может угрожать существованию их последующих поколений.

Отдельные черепахи живут так долго, что вполне возможно, что у нас будут популяции, которые будут функционально вымершими и не смогут оставить достаточно потомства, чтобы продолжать существовать в долгосрочной перспективе, — отмечают исследователи.

Напомним, ученые недавно установили, что глобальное потепление заставляет десятки видов животных в Европе переселяться.