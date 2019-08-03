Житель Сумщины в течение двух суток пытался добраться до твердой поверхности, фото: Национальная полиция

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Ракурс

На Сумщине полицейские нашли мужчину, который в течение двух суток пытался выбраться из болотной ловушки, в которую попал, отправившись в гости к знакомым.

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Все это время пострадавший находился на расстоянии всего 2 км от своего дома, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Отмечается, что его исчезновение заметили соседи, которые поддерживали с ним дружеские отношения. Он болел и почти не покидал дом, поэтому замок на двери его квартиры вызвал у соседей подозрения.

Сначала они вместе с племянницей пропавшего самостоятельно осуществляли поиски, однако спустя сутки неудачных попыток сообщили полицию.

В розыске пропавшего был задействован почти весь личный состав Ямпольского отделения полиции.

В селе, где проживал пропавший, его найти не удалось, поэтому правоохранители начали прочесывать прилегающую к населенному пункту территорию. В конце концов, мужчину обнаружили в расположенном рядом болоте. Его вытащили и помогли добраться домой. Мужчине была оказана необходимая помощь, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Мужчина был обессилен. Никого не узнавал и сначала ничего не мог объяснить. И это понятно, ведь в болотной ловушке он пробыл фактически двое суток. Уже потом вспомнил, как ушел в гости к знакомым и заблудился, — отмечает начальник Ямпольского отделения полиции Сумской области Николай Кулиш.

Напомним, прошлой осенью собака спасла грибника, который заблудился в лесу на Ивано-Франковщине.