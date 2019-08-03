Житель Сумщини впродовж двох діб намагався дістатися твердої поверхні, фото: Національна поліція

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Ракурс

На Сумщині поліцейські відшукали чоловіка, котрий впродовж двох діб намагався вибратися з болотної пастки, в котру потрапив, вирушивши в гості до знайомих.

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Увесь цей час постраждалий перебував на відстані всього 2 км від свого будинку, повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.

Зазначається, що його зникнення помітили сусіди, котрі підтримували з ним дружні стосунки. Він хворів і майже не полишав домівку, тому замок на дверях його помешкання викликав у сусідів підозри.

Спочатку вони разом із племінницею зниклого самостійно здійснювали пошуки, однак через добу невдалих спроб повідомили поліцію.

У розшуку зниклого був задіяний майже весь особовий склад Ямпільського відділення поліції.

У селі, де проживав зниклий, його знайти не вдалося, тому правоохоронці почали прочісувати прилеглу до населеного пункту територію. Зрештою, чоловіка виявили у розташованому поряд болоті. Його витягли та допомогли дістатися домівки. Чоловікові була надана необхідна допомога, наразі його життю нічого не загрожує.

Чоловік був знесилений. Нікого не впізнавав і спочатку нічого не міг пояснити. І це зрозуміло, адже в болотній пастці він пробув фактично дві доби. Вже потім пригадав, як пішов в гості до знайомих і заблукав, — зазначає начальник Ямпільського відділення поліції Сумської області Микола Куліш.

Нагадаємо, минулої осені собака врятувала грибника, що заблукав у лісі на Івано-Франківщині.