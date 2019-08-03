Зеленський заперечує, що користувався послугами американських лобістів

Володимир Зеленський, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n125139-zelenskyy-zaperechuie-scho-korystuvavsya-poslugamy-amerykanskyh-lobistiv.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський заперечує, що він користувався послугами лобістів у США.

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Про це він заявив журналістам сьогодні під час свого візиту до Трускавця (Львівська область), повідомляє «Радіо Свобода».

Мені непотрібне лобі, ви знаєте це прекрасно, яка довіра до мене у людей. Я ніколи не зустрічався ні з одним лобістом, ні з одним посередником, нікого про це не просив, — заявив президент.

На запитання, чи міг хтось діяти в його інтересах, Зеленський зауважив, що йому це точно не відомо.

Я не знаю, напевне, вони ж там брехню не пишуть, — зазначив президент, ймовірно, маючи на увазі звіт американської лобістської компанії Signal Group Consulting LLC, у котрому стверджується, що команда Зеленського витратила на послуги лобістів близько 70 тис. дол. США.

Я цього не робив, мені це непотрібно, я нікому ніякої копійки не платив, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у звіті Signal Group Consulting LLC вказується, що ця компанія в період 3 квітня по 21 травня цього року організовувала зустрічі представників Володимира Зеленського у Вашингтоні. Однак, хто саме був у складі відповідних делегацій і коли саме вони перебували в США, у звіті не вказувалося.