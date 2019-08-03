Зеленский отрицает, что пользовался услугами американских лоббистов

Владимир Зеленский, фото: ТСН

https://racurs.ua/n125139-zelenskiy-otricaet-chto-polzovalsya-uslugami-amerikanskih-lobbistov.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский отрицает, что он пользовался услугами лоббистов в США.

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Об этом он заявил журналистам сегодня во время своего визита в Трускавец (Львовская область), сообщает «Радио Свобода».

Мне не нужно лобби, вы знаете это прекрасно, какое доверие ко мне у людей. Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил, — заявил президент.

На вопрос, мог ли кто-то действовать в его интересах, Зеленский отметил, что ему это точно не известно.

Я не знаю, наверное, они там ложь не пишут, — отметил президент, вероятно, имея в виду отчет американской лоббистской компании Signal Group Consulting LLC, в котором утверждается, что команда Зеленского потратила на услуги лоббистов около 70 тыс. долл. США.

Я этого не делал, мне это не нужно, я никому никакой копейки не платил, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в отчете Signal Group Consulting LLC указывается, что компания в период 3 апреля по 21 мая этого года организовывала встречи представителей Владимира Зеленского в Вашингтоне. Однако, кто именно был в составе соответствующих делегаций и когда именно они находились в США, в отчете не указывалось.