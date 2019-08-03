Кого выдвинут на пост спикера парламента, рассказал Разумков. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n125138-kogo-vydvinut-na-post-spikera-parlamenta-rasskazal-razumkov.html

Ракурс

Глава политической партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что его выдвинут в качестве кандидата на пост спикера Верховной Рады.

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Также Разумков отметил, что политическая сила предложит представителя президента в Раде Руслана Стефанчука на пост первого заместителя председателя парламента. Об этом он сообщил в субботу в Трускавце после встречи членов «Слуги народа» с президентом Владимиром Зеленским, передает «Украинская правда».

По словам Разумкова, во время встречи с главой государства партия озвучила свои кадровые позиции, которые будет предлагать политическая сила в будущем парламенте. Среди них главы комитетов, их руководство и президиум.

Как известно, партия разместила своих кандидатов в самом дорогом отеле Трускавца для участия в политическом тренинге. Стоимость проживания в «Риксос» начинается от 3 тыс. 600 грн в сутки.

Как ранее сообщал «Ракурс», во время обучения будущие политики обсуждают в каких комитетах Верховной Рады они планируют работать.