Разозлила собака: в Киеве пьяный мужчина открыл огонь по посетителям кафе. Фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/n125137-razozlila-sobaka-v-kieve-pyanyy-mujchina-otkryl-ogon-po-posetitelyam-kafe-foto.html

Ракурс

Пьяный мужчина обстрелял посетителей кафе в Днепровском районе Киева. Причиной агрессивного нападения стала собака, которая лаяла на злоумышленника, когда он проходил мимо заведения.

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Две женщины и мужчина, по которым стрелял нападавший, остались живы. Их госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи. Об этом сообщает «Информатор».

Трагический инцидент произошел сегодня около полуночи. Злоумышленник во время хаотичной стрельбы по людям истратил шесть патронов.

По предварительным данным, у пострадавших имеются огнестрельные ранения груди, шеи и других частей тела. Злоумышленника задержали правоохранители. Полиция во время задержания установила следы побоев на лице стрелка.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне на трассе «Киев-Одесса» неизвестный мужчина обстрелял автомобиль на заправке из ружья. Водитель легковушкиMitsubishi получил ранения. Его госпитализировали в медицинское учреждение.