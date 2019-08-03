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Ракурс
Разозлила собака: в Киеве пьяный мужчина открыл огонь по посетителям кафе. Фото: UA.NEWS

Разозлила собака: в Киеве пьяный мужчина открыл огонь по посетителям кафе (ФОТО)

3 авг 2019, 14:19
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Пьяный мужчина обстрелял посетителей кафе в Днепровском районе Киева. Причиной агрессивного нападения стала собака, которая лаяла на злоумышленника, когда он проходил мимо заведения.

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Две женщины и мужчина, по которым стрелял нападавший, остались живы. Их госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи. Об этом сообщает «Информатор».

Трагический инцидент произошел сегодня около полуночи. Злоумышленник во время хаотичной стрельбы по людям истратил шесть патронов.

В Киеве мужчина стрелял в посетителей кафе. Фото: Информатор

По предварительным данным, у пострадавших имеются огнестрельные ранения груди, шеи и других частей тела. Злоумышленника задержали правоохранители. Полиция во время задержания установила следы побоев на лице стрелка.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне на трассе «Киев-Одесса» неизвестный мужчина обстрелял автомобиль на заправке из ружья. Водитель легковушкиMitsubishi получил ранения. Его госпитализировали в медицинское учреждение.


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