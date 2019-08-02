На трассе Киев-Одесса автомобиль расстреляли из ружья: есть пострадавшие. Фото: Ivbg.ru

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В Одесской области сегодня, 2 августа, на автомобильной заправке неизвестный мужчина расстрелял автомобиль из ружья. Инцидент произошел на трассе Киев-Одесса.

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По данным Нацполиции, на автозаправке, расположенной неподалеку села Нерубайское Беляевского района, к автомобилю Mitsubishi подошел мужчина с ружьем в руках. После этого он совершил серию выстрелов в лобовое стекло машины. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Нацполиции Одесской области.

За предварительными данными, стрелок скрылся с места событий сразу после совершения преступления. Вследствие выстрелов ранения получил водитель Mitsubishi. Пострадавшего госпитализировали для предоставления необходимой медицинской помощи.

В данный момент обстоятельства инцидента и его возможные причины еще устанавливаются.

Напомним, что ранее в Одессе произошла перестрелка возле развлекательного заведения, в результате чего пострадал 28-летний местный житель, которого отправили в больницу с ранением живота.