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На трасі Київ-Одеса автомобіль розстріляли з рушниці: є постраждалі. Фото: Ivbg.ru

На трасі Київ-Одеса автомобіль розстріляли з рушниці: є постраждалі

2 сер 2019, 18:24
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В Одеській області сьогодні, 2 серпня, на автомобільній заправці невідомий чоловік розстріляв автомобіль з рушниці. Інцидент стався на трасі Київ-Одеса.

За даними Нацполіції, на автозаправці, розташованій неподалік села Нерубайське Біляївського району, до автомобіля Mitsubishi підійшов чоловік із рушницею в руках. Після цього він зробив серію пострілів у лобове скло машини. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на дані Нацполіції Одеської області.

За попередніми даними, стрілок зник з місця події одразу після скоєння злочину. Внаслідок пострілів поранення отримав водій Mitsubishi. Постраждалого госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.

На даний момент обставини інциденту і його можливі причини ще встановлюються.

Нагадаємо, що раніше в Одесі сталася перестрілка біля розважального закладу, у результаті чого постраждав 28-річний місцевий житель, якого відправили в лікарню з пораненням живота


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