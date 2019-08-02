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Розкрито розкрадання коштів, виділених на реконструкцію каналу «Тилігульський лиман – Чорне море». Фото: rbc.ua

Розкрито розкрадання коштів, виділених на реконструкцію каналу «Тилігульський лиман — Чорне море» (ФОТО)

2 сер 2019, 18:08
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Масштабне розкрадання державних коштів, призначених для відновлення каналу «Тилігульський лиман — Чорне море», розкрили оперативники Служби безпеки України.

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Викриття відбулося в ході контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури і протидії системної корупції. Як встановили оперативники, згідно з укладеним договором із посадовими особами регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», тендер на виконання ремонтних робіт виграло місцеве підрядне підприємство, генеральним директором якого є депутат облради. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Надалі підрядник із виділених 60-ти млн грн перевів на рахунок однієї з бізнес-структур регіону 20 млн грн, доручивши їй виконувати частину робіт із реконструкції. Це було скоєно незважаючи на те, що компанія-субпідрядник жодним чином не пов’язана з будівництвом і не володіла необхідною для цього технікою і обладнанням. Для «відмивання грошей» фігурантами виробництва вносилися завідомо неправдиві дані до офіційної документації.

У СБУ зазначають, що такі махінації тільки прискорили руйнування гідротехнічної споруди, що зробило її повністю непридатною для експлуатації. Для відновлення руйнувань планувалося виділити з держбюджету ще 35 млн грн.

За даними Служби безпеки, депутату облради обрано запобіжний захід у виді утримання під вартою, а виконавцю технічного нагляду за будівництвом, який визнав гідротехнічні споруди придатними до експлуатації — у виді цілодобового домашнього арешту.

Розкрито розкрадання коштів, виділених на реконструкцію каналу «Тилігульський лиман – Чорне море». Фото: СБУ

Розкрито розкрадання коштів, виділених на реконструкцію каналу «Тилігульський лиман – Чорне море». Фото: СБУ

Розкрито розкрадання коштів, виділених на реконструкцію каналу «Тилігульський лиман – Чорне море». Фото: СБУ

Розкрито розкрадання коштів, виділених на реконструкцію каналу «Тилігульський лиман – Чорне море». Фото: СБУ

Нагадаємо, що раніше детективи Національного антикорупційного бюро затримали за підозрою у розтраті колишнього і чинного керівників державної компанії «Укрспецекспорт» державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства «Спецтехноекспорт».

Джерело: Ракурс


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