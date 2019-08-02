На борту танкера NEYMA міг перебувати агент ФСБ РФ – Матіос. Фото:

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Ракурс

На російському танкері NEYMA, який заарештувала Служба безпеки України в порту Ізмаїла 24 липня, міг перебувати засекречений співробітник ФСБ Російської Федерації.

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За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, команда танкера була повністю набрана перед його затриманням в українських водах. Тому знаходження серед екіпажу таємного представника спецслужб Росії цілком можливо. Про це Матіос заявив під час свого інтерв’ю на «Радіо НВ».

Серед членів команди танкера NEYMA були громадяни Російської Федерації, а не вихідці з Криму. Оформлені ними паспорти моряків незадовго до затримання не дають можливості побачити їхнє походження, а також дізнатися, де вони працювали раніше. Виходячи з цього, військова прокуратура не виключає того, що серед молодого екіпажу міг бути і засекречений агент ФСБ.

Йдеться про танкер NEYMA, який зайшов в порт Ізмаїла під прапором РФ і перейменованою назвою NIKA SPIRIT. Даний танкер використовувався з метою перекриття Керченської протоки. Отриману інформацію військовій прокуратурі, яка на даний момент веде цю справу, передали українські прикордонники.

Нагадаємо, що раніше на російський танкер NEYMA і на документи, які були вилучені на судні під час проведення обшуку, було накладено арешт Приморським районним судом міста Одеси.