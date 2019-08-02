На борту танкера NEYMA мог находиться агент ФСБ РФ – Матиос. Фото: "Телеканал 24"

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Ракурс

На российском танкере NEYMA, который арестовала Служба безопасности Украины в порту Измаила 24 июля, мог находиться засекреченный сотрудник ФСБ Российской Федерации.

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По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, команда танкера была полностью набрана перед его задержанием в украинских водах. Поэтому нахождение среди экипажа тайного представителя спецслужб России вполне возможно. Об этом Матиос заявил во время своего интервью на «Радио НВ».

Среди членов команды танкера NEYMA были граждане Российской Федерации, а не выходцы из Крыма. Оформленные ими паспорта моряков незадолго до задержания не дают возможности увидеть их происхождение, а также узнать, где они работали ранее. Исходя из этого, военная прокуратура не исключает того, что среди молодого экипажа мог быть и засекреченный агент ФСБ.

Речь идет о танкере NEYMA, который зашел в порт Измаила под флагом РФ и переименованным названием NIKA SPIRIT. Данный танкер использовался в целях перекрытия Керченского пролива. Полученную информацию военной прокуратуре, которая в данный момент ведет это дело, передали украинские пограничники.

Напомним, что ранее на российский танкер NEYMA и на документы, которые были изъяты на судне во время проведения обыска, был наложен арест Приморским районным судом города Одессы.