Погода в Украине 3 августа: дожди в большинстве областей придут вместе с похолоданием. Фото: Country Living Magazine

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Погода в Украине 3 августа ожидается дождливой в большинстве областей. Дожди, местами с грозами, прогнозируются в южной, центральной и западной части страны.

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Кроме того, завтра будет довольно прохладно. Дневная температура в среднем составит около 20−23° выше нуля, а на юге воздух прогреется максимум до 28°. Ночью столбики термометров поднимутся до 11−13° практически по всей стране. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 3 августа будет солнечной, но прохладной. Как днем, так и ночью прогнозируется отсутствие осадков. Температура воздуха днем составит около 20−22°, а ночью — 12−14°.

В Харькове завтра также будет солнечно, без осадков и несколько теплее, чем в столице. Ночная температура воздуха составит 11−13°, а дневная — 21−23°.

В Днепре в субботу также осадков не прогнозируется. Столбики термометров днем поднимутся до 23−25°, а ночью опустятся до 12−14°.

Во Львове ожидается дождь на протяжении всех суток, местами с грозами. Ночью температура воздуха прогнозируется 11−13°, а днем воздух прогреется до 21−23°.

В Одессе будет теплее, чем в большинстве областей Украины, но днем ожидается дождь, местами с грозами. Ночная температура воздуха составит около 17−19°, а дневная — 25−27° выше нуля.

На Закарпатье Укргидрометцентр обещает дождливую погоду с грозами. Температура воздуха ночью составит около 11−13°, а днем столбики термометров поднимутся до 21−23°.

Геомагнитная обстановка в Украине 3 августа будет спокойной и стабильной. В этот день возможны лишь небольшие возмущения.

Напомним, что 2 августа синоптики обещали дождливую погоду на большинстве регионов Украины, местами прогнозировались грозы. Солнце и отсутствие осадков обещали лишь в некоторых южных и восточных областях нашей страны.