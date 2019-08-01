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Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 2 августа: дожди с грозами прогнозируют в большинстве областей (КАРТА)

1 авг 2019, 16:48
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Погоду в Украине 2 августа обещают дождливую, местами возможны грозы.

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Температура воздуха ночью составит 11−29° тепла по Цельсию. Днем воздух прогреется до 19−22° выше нуля. Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 2 августа прогнозируется дождливая лишь днем. Температура ночью 12−14° тепла, днем 21−23° тепла.

Во Львове в пятницу Гидрометцентр обещает дожди с грозами. Температура воздуха ночью 11−13° тепла, днем 23−25° выше нуля.

В Одессе завтра ожидаются осадки лишь днем. Ночью температура воздуха 17−19° тепла, а днем 25−27° по Цельсию.

В Днепре в ближайшие сутки ночью без осадков, днем — дождь. Ночью температура воздуха ожидается 12−14° выше нуля, днем прогнозируют 24−26° тепла.

В Харькове 2 августа синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров ночью покажут 11−13° тепла, днем 19−21° выше нуля.

В Карпатах в последний рабочий день недели прогнозируют дожди с грозами. Воздух ночью погреется до 11−15° тепла, днем 23−27° выше нуля.

Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 2 августа ожидается относительно спокойная. Ожидаются небольшие возмущения.

Скриншот: Gismeteo

Напомним, синоптики обещали, что 1 августа дожди прекратятся в большинстве областей, осадки прогнозировались лишь в Одесской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Источник: Ракурс


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