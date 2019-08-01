Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погоду в Україні 2 серпня обіцяють дощову, місцями можливі грози.

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Температура повітря вночі становитиме 11−29° тепла за Цельсієм. Вдень повітря прогріється до 19−22° вище нуля. Вітер очікується переважно північно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 2 серпня прогнозується дощова лише вдень. Температура вночі 12−14° тепла, вдень 21−23° тепла.

У Львові у п’ятницю Гідрометцентр обіцяє дощі з грозами. Температура повітря вночі 11−13° тепла, вдень 23−25° вище нуля.

В Одесі завтра очікуються опади лише вдень. Вночі температура повітря 17−19° тепла, а вдень 25−27° за Цельсієм.

У Дніпрі найближчої доби вночі без опадів, вдень — дощ. Вночі температура повітря очікується 12−14° вище нуля, вдень прогнозують 24−26° тепла.

У Харкові 2 серпня синоптики не прогнозують істотних опадів. Очікується хмарна погода з проясненнями. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13° тепла, вдень 19−21° вище нуля.

У Карпатах в останній робочий день тижня прогнозують дощі з грозами. Повітря вночі погріється до 11−15° тепла, вдень 23−27° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 2 серпня очікується відносно спокійна. Очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 1 серпня дощі припиняться в більшості областей, опади прогнозувалися лише в Одеській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.