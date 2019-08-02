Погода в Україні 3 серпня: дощі в більшості областей прийдуть разом із похолоданням. Фото: Country Living Magazine

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Погода в Україні 3 серпня очікується дощовою в більшості областей. Дощі, місцями з грозами, прогнозуються у південній, центральній і західній частині країни.

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Крім того, завтра буде досить прохолодно. Денна температура в середньому складе близько 20−23° вище нуля, а на півдні повітря прогріється максимум до 28°. Вночі стовпчики термометрів піднімуться до 11−13° практично по всій країні. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 3 серпня буде сонячною, але прохолодною. Як вдень, так і вночі прогнозується відсутність опадів. Температура повітря вдень складе близько 20−22°, а вночі — 12−14°.

У Харкові завтра також буде сонячно, без опадів і трохи тепліше, ніж в столиці. Нічна температура повітря складе 11−13°, а денна — 21−23°.

У Дніпрі в суботу також опади не прогнозується. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до 23−25°, а вночі опустяться до 12−14°.

У Львові очікується дощ протягом усієї доби, місцями з грозами. Вночі температура повітря прогнозується 11−13°, а вдень повітря прогріється до 21−23°.

В Одесі буде тепліше, ніж в більшості областей України, але вдень очікується дощ, місцями з грозами. Нічна температура повітря складе близько 17−19°, а денна — 25−27° вище нуля.

На Закарпатті Укргідрометцентр обіцяє дощову погоду з грозами. Температура повітря вночі складе близько 11−13°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 21−23°.

Геомагнітна обстановка в Україні 3 серпня буде спокійною і стабільною. У цей день можливі лише невеликі обурення.

Нагадаємо, що 2 серпня синоптики обіцяли дощову погоду на більшості регіонів України, місцями прогнозувалися грози. Сонце і відсутність опадів обіцяли лише у деяких південних і східних областях нашої країни.