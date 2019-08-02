Міст на Труханів острів, фото: телеканал «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n125111-obvalylysya-chastyna-pishohidnogo-mostu-na-truhaniv-ostriv-u-kyievi-video.html

Ракурс

У Києві обвалилася частина пішохідного мосту на Труханів острів.

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Відео інциденту опубліковане на сторінці Фейсбук-спільноти «Київ оперативний».

Ще один міст втомився, — зазначається в повідомленні, ймовірно, маючи на увазі відому заяву мера Києва Віталія Кличка, котрий у 2017 році так пояснив причину пошкодження мосту на Шулявському шляхопроводі.

Втім, прес-служба Київської міської ради запевняє, що міст на Труханів остів залишається безпечним для пішоходів.

Зазначається, що фахівці комунальної корпорації «Київавтодор» проводять додаткові обстеження мосту. Виявлено, що відбулося падіння залізобетонних конструкцій (противажелів) на опорі № 3.

У Київській міській раді наголошують, що вже вжиті заходи щодо убезпечення руху пішоходів мостом та йде підготовка технічного завдання щодо першочергових дій із відновлення конструкцій мосту та проведення глибокого спеціального обстеження.

Нагадаємо, наприкінці травня в Києві був відкритий «скляний» пішохідний міст. Вже невдовзі його частково перекрили через пошкодження скла.