Російський ЗРК, виявлений на складі в Миколаєві, тепер служитиме ЗСУ. Фото: "Укрінформ"

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Ракурс

Російський зенітно-ракетний комплекс С-125 «Печора», виявлений та арештований на початку 2019 року на складі в Миколаєві, тепер служитиме Збройним силам України.

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Сьогодні Служба безпеки України спільно з Головною військовою прокуратурою, представниками державного підприємства «Укроборонсервіс» та Миколаївської митниці передали Міністерству оборони України цей сучасний ЗРК у складі цілого дивізіону. Про це інформує прес-служба Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що в період з 2007 по 2010 роки посадовці російської компанії «Рособоронекспорт», попередньо змовившись з іншими особами, незаконно переправили через митний кордон України ЗРК С-125 «Печора» разом із 36 зенітними ракетами класу земля-повітря 5В27Д у повному бойовому оснащені, разом із супутнім обладнанням та іншим озброєнням. У такий спосіб вони планували поставити його в Еритрею, стосовно якої Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй ввела ембарго.

Однак під час перевірки працівники СБУ його виявили, сталося це в січні на одному зі складів Миколаєва. Тоді ж порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда) і арештували цей ЗРК.

У березні Кабінет міністрів України ухвалив рішення передати ЗРК С-125 «Печора» Міністерству оборони України. До нині завершувалися процесуальні дії у кримінальному провадженні, а сьогодні бійці ЗСУ отримали на бойове чергування сучасний ракетно-зенітний комплекс у складі цілого дивізіону.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в морському порту Одеської області було виявлено російський ракетний комплекс С-125 «Почора», до складу якого входять 36 зенітних ракет. Знахідку виявили співробітники Служби безпеки України і Військової прокуратури під час проведення інвентаризації.