Армія РФ все частіше використовує реактивні дрони Shahed для атак в тилу України. Фото:

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Армія РФ все частіше використовує реактивні дрони Shahed для атак у тил України.

Українські військові ефективно збивають звичайні, «бензинові» безпілотники, саме тому ворог переходить на реактивні БпЛА. Відсоток збиття таких «Шахедів» становить 92−96%. Про це радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) 6 липня повідомив у Telegram.

Як тільки ми почали збивати 92−96% бензинових «Шахедів» під час атак на глибокий тил України, їхнє застосування стало недоцільним. Тому противник для атак на тил дедалі частіше використовує реактивні «Шахеди». Їх кількість зростає, — написав Флеш.

За словами радника, росіяни досі активно використовують «Шахеди» з двигуном на бензині. Такими БпЛА вони атакують прикордонні міста, зокрема АЗС, склади, енергетичні об'єкти та транспорт. Близька відстань до кордону РФ дає можливість використовувати радіоуправління й не покладатися на GPS чи супутниковий зв’язок, який можна заглушити.

Флеш наголосив, що реактивний «Шахед» може летіти приблизно втричі швидше за звичайний. Також він працює на більшій висоті.

Посадовець додав, що зменшилася загальна кількість «Шахедів», які окупанти запускають по Україні. Це може означати переорієнтацію частини виробництва на масове виготовлення реактивних «Шахедів».

Нагадаємо, у квітні радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов інформував, що на всіх фронтах у ближній зоні бойових дій триває скорочення використання росіянами дорогих ударних БпЛА та перехід на дешеві «Молнії».