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ДБР повинно відкрити кримінальне провадження проти Парубія – суд. Фото: "Інформатор"

ДБР повинно відкрити кримінальне провадження проти Парубія — суд

2 сер 2019, 16:27
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Державне бюро розслідувань має зареєструвати кримінальне провадження стосовно Андрія Парубія — спікера Верховної Ради VIII скликання. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва.

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Парубію закидають перешкоджання здійсненню виборчого процесу. Про це інформують «Українські Новини» з посиланням на матеріали суду.

До суду надійшла відповідна скарга від громадянина України, в якій слідчий Держбюро розслідувань звинувачується у бездіяльності. Свою скаргу громадянин обґрунтував тим, що у ДБР не було зареєстровано кримінальне провадження за його заявою, поданою раніше. У ній було зазначено, що спікер Ради нібито вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 157 (про перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України.

Вищезазначена скарга була розглянута і задоволена судом 22 липня. Таким чином, слідчі Держбюро розслідувань зобов’язані зареєструвати кримінальне провадження за даним фактом.

Нагадаємо, що раніше Парубій пообіцяв надавати допомогу в роботі новому спікеру Верховної Ради, але лише у тому випадку, якщо він буде «проукраїнським». Таку заяву він зробив після голосування на позачергових парламентських виборах.


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