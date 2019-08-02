ГБР обязано открыть уголовное производство против Парубия. Фото: "Информатор"

https://racurs.ua/n125109-gbr-obyazano-otkryt-ugolovnoe-proizvodstvo-protiv-parubiya.html

Ракурс

Государственное бюро расследований должно зарегистрировать уголовное производство в отношении Андрея Парубия — спикера Верховной Рады VIII созыва. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева.

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Парубия заподозрили в препятствовании осуществлению избирательного процесса. Об этом информируют «Українські Новини» со ссылкой на материалы суда.

В суд поступила соответствующая жалоба от гражданина Украины, в которой следователь Госбюро расследований обвиняется в бездействии. Свою жалобу гражданин обосновал тем, что в ГБР не было зарегистрировано уголовное производство по его заявлению, поданному ранее. В нем было указано, что председатель Рады якобы совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 157 (о препятствовании осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.

Вышеупомянутая жалоба была рассмотрена и удовлетворена судом 22 июля. Таким образом, следователи Госбюро расследований обязаны зарегистрировать уголовное производство по данному факту.

Напомним, что ранее Парубий пообещал оказывать помощь в работе новому спикеру Верховной Рады, но лишь в том случае, если он будет «проукраинским». Такое заявление он сделал после голосования на внеочередных парламентских выборах.