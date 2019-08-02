Дональд Трамп, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n125108-specpredstavitel-ssha-volker-rasskazal-pri-kakih-usloviyah-tramp-prisoedinitsya-k-normandskomu.html

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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал, при каких условиях президент Соединенных Штатов Дональд Трамп присоединится к нормандскому формату.

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По словам Волкера, это произойдет, если появятся признаки того, что Россия действительно настроена прекратить конфликт. Об этом он заявил в недавнем интервью изданию «Тиждень».

Я уверен, для президента Трампа это очень важно. Формат имеет меньшее значение, чем наполнение, — подчеркнул Волкер.

И если бы был создан новый формат, к которому были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи, — отметил спецпредставитель США.

Впрочем, Волкер отметил, что ему не известно, удалось ли бы длительное время поддерживать участие в таких переговорах Трампа или госсекретаря США, как это происходит в рамках «нормандской четверки».

Но, безусловно, мы хотим поддерживать усилия любыми способами, чтобы продвинуться в переговорах и достичь мира, — отметил спецпредставитель США.

Напомним, 8 июля в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский предложил провести переговоры в столице Беларуси Минске при участии президента США Дональда Трампа, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Впоследствии министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить проведение этих переговоров на высоком уровне.