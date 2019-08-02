Перезапуск судебной системы новая Рада может начать на первом заседании — Рябошапка. Фото: "Укринформ"

https://racurs.ua/n125107-perezapusk-sudebnoy-sistemy-novaya-rada-mojet-nachat-na-pervom-zasedanii-ryaboshapka.html

Ракурс

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил о возможности перезапуска Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Такое решение новая Верховная Рада может принять в первый день своей работы.

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Приоритетные задачи команды президента Владимира Зеленского, среди которых, в частности, изменения в судебной системе, Рябошапка озвучил в эфире телеканала «АТН Харьков», сообщает «Судебно-юридическая газета».

По словам Рябошапки, введение в Украине судебной реформы в течение 2016−2019 годов кардинально не изменило судебную систему, потому что сейчас она все равно находится под контролем примерно десятка «семей». Несмотря на то, что реформы были проведены, на самом деле это привело лишь к изменению людей, которые контролируют судей.

Представитель Офиса президента сказал, что судьи не испытывают страха, они не боятся государства и людей, потому что не существует дисциплинарной ответственности. В качестве примера он привел решения Барышевского суда, некоторых одесских и киевских судов, а также добавил, что их необходимо оценить, а судей за неправомерные решения следует наказать.

Люди не могут найти справедливости, защиты в судах, справедливости в правоохранительной системе, — сказал Рябошапка.

Также он отметил, что несовершенная судебная система в Украине привлекает внимание международного сообщества.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в команде нового президента Украины Владимира Зеленского заявили о необходимости пересмотра результатов судебной реформы, которая осуществлялась под контролем администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.